Spazi aperti e natura, riecco Butterfly House Sardegna

ALGHERO – La Butterfly House Sardegna, da questo weekend, riapre. Dopo il periodo di chiusura, ritorna in piena operatività il parco delle farfalle. E proprio queste ultime sono nuovamente le protagoniste della splendida biosfera tropicale all’interno dell’area verde ubicata tra il Comune di Olmedo e Alghero. Dopo aver già annunciato la novità de “L’orto per tutti”, ovvero coloro che si recano nella struttura, potranno raccogliere la verdura e gustarla all’interno dei vasti spazi all’aperto per un totale di 50.000 metri quadrati. Stesso discorso per le prelibate pizze e gli altri piatti del menu dello chef che si possono mangiare tranquillamente all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza imposte dalle prescrizioni anti-Covid.

Sempre da questo weekend sarà possibile usufruire anche del servizio piscine. Sarà necessaria la prenotazione in quanto il numero dei posti sarà contingentato (normative Covid-19). Da non dimenticare il parco giochi per i bambini e le tante postazioni dove poter sostare mentre si percorre il vasto parco. Dunque, come detto, da questo fine settimana l’attività sarà aperta tutti i giorni (festivi compresi) per una lunga estate all’aperto e immersi nella natura.