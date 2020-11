Sostegno famiglia, asili e scuole infanzia: aiuti

ALGHERO – Erogati contributi agli asili nido e scuole dell’infanzia, in Regione la richiesta di fabbisogno per i sostegni alle famiglie per la misura Nidi Gratis. Il Servizio Pubblica Istruzione ha provveduto ad erogare somme per complessivi 139 mila euro a sostegno delle attività che operano a favore delle famiglie con gli asili nido e dell’infanzia. I contributi arrivano dal bando nazionale “Ditte Private” e “Enti Paritari” (D.Lgs. 65/2017- Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni Anno 2020 ). Le attività beneficiare dei contributi sono quelle che erogano servizi educativi 0-3 anni e delle scuole dell’infanzia paritarie. In questi giorni l’Assessorato ha erogato i contributi quale sostegno economico da suddividere ai quattro nidi privati e alle quattro strutture paritarie operanti in città.

Un secondo bando invece è andato a sostegno delle famiglie quale rimborso per le spese sostenute per le rette versate mensilmente all’asilo comunale e agli asili privati convenzionati – legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 – Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune misura “Nidi Gratis” . “Per questo secondo bando – spiega l’Assessore Maria Grazia Salaris – è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto al rimborso ed inviata alla Regione per predisporre la somma necessaria al contributo da riconoscere ad ogni singolo utente del nido”.