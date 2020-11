Rapina in villa con mannaia, arresto a Sorso

PORTO TORRES – I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. del tribunale di Sassari nei confronti di un pregiudicato 49enne di Sorso, responsabile di una tentata rapina in villa. Il provvedimento cautelare emesso dalla procura della repubblica, scaturisce da una mirata indagine avviata della stazione cc di sorso che ha individuato l’autore di una rapina in villa sorsese, avvenuta nei giorni passati.

Grazie ai gravi e concordanti elementi raccolti dai carabinieri è emerso che l’indagato, alle sei di mattina, si sarebbe introdotto con il viso travisato da un passamontagna nell’abitazione di due pensionati del luogo, spintonando il proprietario sull’uscio per poi minacciarlo con una mannaia, nel tentativo di asportare il denaro contante presente in casa. il malintenzionato si era poi allontanato a mani vuote, dopo aver constato l’assenza degli auspicati risparmi dei due anziani.

L’indagine, avviata con prontezza e grande professionalità dai carabinieri della locale stazione, oltre a raccogliere le prime testimonianza dalle vittime, ha permesso di ricostruire il percorso dell’indagato, attraverso alcune telecamere di video sorveglianza della zona, immortalato mentre cammina brandendo una mannaia di ben 34 cm, rinvenuta e sequestrata nell’abitazione dell’arrestato, a seguito di mirata perquisizione domiciliare. Notificato il provvedimento l’indagato, su disposizione dell’a.g., è stato tradotto presso il carcere di Bancali, dove dovrà rispondere dei reati di tentata rapina aggravata ai danni dei due anziani.