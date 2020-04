Pandemia, 4 cose da fare a casa

ROMA – In questo periodo abbiamo l’obbligo (e l’esigenza) di restare chiusi in casa, per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Passare tutto il giorno fra le quattro mura domestiche può diventare meno piacevole di come lo immaginavamo durante le routine di pochi mesi fa. La noia può infatti prendere facilmente il sopravvento, così come la frustrazione, perché di fatto perdiamo la possibilità di poter uscire di casa quando vogliamo. In attesa di tempi migliori, quindi, conviene armarsi di pazienza e cercare delle soluzioni per rompere la noia.

Una buona connessione a Internet. Internet è uno degli aspetti oggi principali, se non il più importante in assoluto: bisogna infatti restare connessi al web per seguire le news, per guardare i film in streaming, per giocare online, per comprare beni e servizi, e molto altro ancora. Chi non ha un collegamento performante, può approfittare di questo periodo di calma per consultare le offerte per avere Internet a casa (anche senza telefono fisso) che si trovano sul web. Ciò che conta, in questi casi, è scegliere una tariffa che sia idonea alle nostre esigenze, e che ci garantisca un collegamento stabile e veloce.

Console e videogame. In tempi di noia, le console e i videogame rappresentano un’alternativa sicuramente valida. In fondo quasi tutti gli italiani hanno a casa un videogioco, e non serve per forza avere sullo scaffale una console di ultima generazione come la PS4. Anche la vecchia Playstation può essere rispolverata, a patto che funzioni ancora, e lo stesso discorso vale per l’Xbox. Per chi invece non ha proprio niente a casa, c’è sempre la possibilità di ordinarla online (ma con tempi di consegna incerti).

Una buona scorta di libri. Cibo per la mente, e per il divertimento. Se si parla di hobby classici, impossibile ignorare il fascino immortale delle pagine di un buon romanzo. Dai thriller agli horror, passando per le commedie, non mancano di certo le alternative per svagarsi. Senza poi considerare un’opzione moderna come gli ebook, che possiamo leggere con dispositivi come gli ereader.

I cari, vecchi giochi da tavola. Ogni famiglia ha una solida tradizione in termini di giochi da tavolo: basta aprire quel vecchio armadio o quel baule polveroso, per trovarci dentro tantissimi ricordi fatti di dadi, di pedine e di carte. Anche qui non abbiamo che l’imbarazzo della scelta, e a dire il vero sono poche le opzioni che possono assicurare un divertimento così “versatile”. Sì, perché i giochi da tavola, come ad esempio Monopoly sono perfetti per chi è in casa con gli amici, o per chi sta passando questo momento insieme alla propria famiglia, con bimbi al seguito. Concludendo, dai libri ai videogames, passando per i giochi da tavolo e gli hobby online, ci sono molte opzioni che possiamo sfruttare per combattere la noia.