Oggi l’Assemblea del Parco in teleconferenza

ALGHERO – Sarà possibile assistere ai lavori dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte prevista per questo pomeriggio con inizio alle 16 in diretta streaming dal canale YouTube del Parco. Per le note ragioni legate alle nuove disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 la seduta si svolgerà infatti in modalità di teleconferenza.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, la ratifica del decreto del Presidente n.02 del 03.03.2020 relativo all’approvazione del Bilancio previsionale 2020/2022 insieme alla ratifica di alcune variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art.175 del D.lgs.267/2000. E ancora aggiornamento delle linee guida del piano del parco e la questione del rinnovo del collegio dei revisori dei Conti.