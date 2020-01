Musica Classica al Centro Anziani (Ostello)

ALGHERO – Attività di intrattenimento per gli anziani del Centro di Fertilia. L’Assessorato ai Servizi Sociali sta programmando una serie di eventi culturali e di spettacolo da attuarsi in collaborazione con le associazioni nel corso dei prossimi mesi. L’Assessore Maria Grazia Salaris lavora alla realizzazione di una rete di partecipazioni più varia possibile e con il coinvolgimento delle migliori espressioni artistiche protagoniste nel territorio. In occasione dell’ottava edizione della rassegna “Un concetto, un’idea.

Musica, arte, cultura e altri nutrimenti”, organizzata dall’Associazione Musicale Laborintus, il 31 gennaio, con inizio alle 11,15 verrà offerto un concerto di musica classica del trio “Rosa dei Venti”, l’ensemble formato dagli studenti della classe di Musica d’insieme per fiati del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Gli allievi Egidia Fraghì, Fabio Delogu (oboi) e Alessandro Masala (corno inglese) saranno infatti gli interpreti di uno dei lavori più rappresentativi, e di più rara esecuzione, del repertorio per strumenti a fiato di Beethoven, il “Trio op. 87”, composto nel 1794 o nel 1795, per due oboi e corno inglese. Una breve presentazione del Maestro Gabriele Verdinelli, docente del gruppo, introdurrà l’opera. Nata a Sassari nel 1987 per la diffusione della musica attraverso un’accurata scelta artistica e un’attenzione particolare per gli spazi, l’associazione Laborintus orienta spesso le sue scelte artistiche verso l’interazione di musica e altre forme d’arte cercando il coinvolgimento del pubblico.