Menjalguer, Bon Mitjagost de lo Barber

ALGHERO – Non poteva esserci modo migliore per augurare un buon Ferragosto agli algheresi. Angelo Maresca (noto Lo Barber), un’istituzione per la nostra città, ha dedicato un canto ai concittadini con soggetto il Pa Punyat. Il pane della tradizione locale è oramai tra i più ricercati grazie all’azione messa in campo da tempo da Antonio Masia (Panificio Cherchi) e da Fabrizio Carboni che insieme a Stefano Idili hanno ridato vigore alle eccellenti produzioni locali tramite il progetto Menjalguer.

E proprio Maresca ha manifestato grande attenzione e interesse per tale iniziativa palesando la volontà di dare un contributo che, per adesso, si sofferma alla volontà di decantare il Pa Punyat, ma le occasioni future per qualcosa di più strutturato e importante non mancheranno. Nel frattempo Menjalguer è divenuto un riferimento per tante attività locali e soprattutto ha raggiunto già uno degli obiettivi prefissati ovvero quello di porre nuovamente al centro il nostro Territorio e le sue eccellenze. Aspetti che, a parte qualche lodevole iniziativa, parevano essere offuscati da altre questioni meno rilevanti.

La valenza di aziende e persone locali è indubbia. Menjalguer ha messo rete alcune di esse e altre ne saranno aggiunte. Attività che anche in questo weekend di festa sono aperte al pubblico. Per adesso, però, in vista anche dei diversi appuntamenti di settembre, si augura a tutti gli algheresi e non un “bon Mitjagost” ovviamente con i prodotti locali sulle tavole di tutti.

Ecco il link del canto del mitico Angelo Maresca:

https://www.facebook.com/watch/?v=672873809966276