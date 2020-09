Istituto Roth Alghero, al via le lezioni

ALGHERO – Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che le lezioni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” riprenderanno secondo le seguenti modalità e date: nella sede ITI di via degli Orti il 22 settembre 2020; mentre nella sede Roth di via Diez il 24 settembre 2020. I dettagli e gli orari sono reperibili nel sito internet dell’istituzione scolastica all’indirizzo https://www.istituto-roth.edu.it

L’inizio dell’anno scolastico verrà preceduto da incontri con le famiglie prima dell’inizio delle attività didattiche. In quella occasione verranno presentati gli itinerari formativi dell’Istituto e fornite informazioni essenziali sulla gestione in sicurezza della vita scolastica. Sarà un inizio di collaborazione tra scuola e famiglie all’insegna della corresponsabilità e del reciproco ascolto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, si terranno gli incontri con i genitori degli alunni delle classi prime. Le riunioni avranno luogo in presenza nei seguenti orari: 1. corso Turistico: venerdì 18, auditorium via Diez, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 2. corso Sportivo: venerdì 18, auditorium via Diez, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 3. corsi ITI: sabato 19, auditorium via degli Orti, dalle ore 9:00 alle ore 10:30.

Per ragioni di sicurezza, si raccomanda la partecipazione di un solo genitore, senza la presenza del figlio/a. L’incontro con i genitori delle altre classi avverrà utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite di Istituto. Le famiglie potranno collegarsi attraverso l’account istituzionale già in possesso degli alunni dallo scorso anno scolastico, secondo la seguente successione: Classi seconde Roth: venerdì 18, dalle 16:00 alle 17:00 Classi terze Roth: venerdì 18, dalle 17:30 alle 18:30 Classi quarte Roth: sabato 19, dalle 10:00 alle 11:00 Classi quinte Roth: sabato 19, dalle 11:30 alle 12:30 Classi ITI: sabato 19, dalle 11:00 alle ore 12:00.