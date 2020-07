Interventi al Lido, ripristino e verifiche

ALGHERO – Sulle notizie e sulle immagini relative a movimentazione di sabbia apparse ieri, l’Amministrazione Conoci precisa che “queste niente hanno a che fare con i lavori portati avanti ordinariamente dall’Amministrazione con l’appalto di pulizia degli arenili o sull’asporto della posidonia. Si tratta infatti di lavori eseguiti da un concessionario del Lido, sui quali sono in corso le opportune verifiche dei titoli e delle autorizzazioni. Nello specifico, si tratta di un livellamento di un tratto dello stesso arenile, per la cui esecuzione vi sono state autorizzazioni anche nel recente passato. Gli atti relativi a questa pratica depositata sono oggetto di verifiche al fine di accertare tutte le regolarità previste, in mancanza delle quali o in presenza di difformità, il responsabile sarà destinatario degli atti conseguenti da parte degli organi accertatori. Al riguardo, si allegano due foto scattate stamattina dopo le consuete operazioni di pulizia degli arenili, anche nel sito in cui si sono svolte le suddette operazioni”.

“Si precisa che non risulta che neanche un granello di sabbia ha preso la strada per altri lidi, in quanto l’Amministrazione ha ben contezza del suo valore inestimabile. A questo proposito e proprio per questo, a breve verrà riportata in sito anche la sabbia abbandonata l’ anno scorso a Quartu. Questa operazione verrà fatta senza nessun onere a carico dell’Amministrazione, che ha ben chiaro il concetto relativo ai beni che non possono essere oggetto di atti di compravendita”.