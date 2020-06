Giovani imprese, apre Frances Hair Club

ALGHERO – E’ sempre da lodare chi, in un periodo tra i più difficili di sempre, decide di fare impresa. Ancora di più se si tratta di giovani imprese artigianali. Che riguardi le produzioni tipiche o anche, nel caso specifico, il settore così detto “beauty”. Ed è così che Francesca Tilloca, figlia d’arte, il padre il note parrucchiere algherese Casanova, ha deciso di aprire un suo negozio. Uno spazio tra le vie Canepa e Dore a pochi metri dalla chiesa di Santa Agostino e non lontano dalla Mercede. Da oggi siamo pronti ad accogliervi nel nostro nuovo salone, purtroppo Il periodo non ci consente di poter organizzare un’inaugurazione ma ci teniamo ugualmente a ringraziare tutti gli amici/clienti che hanno contribuito a realizzare questo nostro progetto”, cosi scrive la giovane parrucchiera che ha avviato da oggi l’attività dal nome Frances Hair Club che, di fatto, si pone tra le attività che, con grande coraggio, ma pure una solida sapienza, sfidano la crisi.

Nelle foto il negozio di parrucchiera Frances Hair Club