Geriatria, 3 positivi. Ad Alghero un caso a scuola

SASSARI – «Il reparto di Geriatria non è mai stato chiuso ma ha sempre proseguito la sua attività di assistenza ai pazienti ricoverati. Per il tempo necessario all’attività di screening su pazienti e operatori, abbiamo soltanto sospeso l’attività di ricovero. Che da ieri è già ripresa, dopo il trasferimento dei pazienti nei reparti Covid e l’esito negativo dei tamponi sul personale». Lo fa sapere la direttrice del reparto al sesto piano del Santissima Annunziata, Patrizia Tilocca, a precisazione di alcune notizie apparse questa mattina su un quotidiano web.

Nel reparto, tre pazienti ricoverati con tampone negativo, in fase di dimissione sono risultati positivi al coronavirus. Per questo motivo l’Azienda ospedaliero universitaria ha subito effettuato il tampone molecolare a tutto il personale e agli altri pazienti presenti, mentre i tre positivi sono stati trasferiti nei reparti dedicati. Dall’indagine effettuata dal servizio di Sorveglianza sanitaria dell’Aou, gli altri pazienti ricoverati e il personale sono risultati tutti negativi, a dimostrazione che l’utilizzo corretto dei sistemi di protezione individuali funziona.

Intanto ad Alghero la presenza di uno studente nella scuola di via Biasi ad Alghero, risultato positivo al coronavirus, ha fatto in modo che si attivassero i protocolli sanitari in vigore. In questo classe in esame è stata messa in isolamento