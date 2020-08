Fondazione, Pulina vs Delogu: mai più all’angolo

ALGHERO – Questa mattina conferenza stampa dei consiglieri comunali di Centrodestra Giovanni Monti e Monica Pulina. Incontro indetto, come spiegato dalla stessa esponente di maggioranza, “a seguito delle comunicazione della Fondazione Alghero riguardo le dimissioni della componente del Cda Stefania Salvatore”. Rappresentante che era stata indicata proprio dai due consiglieri eletti con la Lega e da subito col Gruppo Misto.

“Non siamo stati coinvolti in nessuna delle scelte della Fondazione, non ho mai ricevuto una chiamata dal Presidente, neanche in queste ore, ma intendo subito chiarire che non siamo qui per fare guerre a nessuno e soprattutto che restiamo fedeli al Sindaco Conoci, però – ha evidenziato la Pulina – non vogliamo che queste situazioni si ripetano, altrimenti ne prenderemo atto”. Ciò indica che la sostituta della Salvatore sarà indicata dai due. “Per noi è così e non ci devono essere cambiamenti in questo, d’altra parte ci devono spiegare se vogliono che nominiamo un “alza paletta” oppure, come fatto con la Salvatore, indicare una persona preparata, perchè la politica e questo Centrodestra deve comprendere se vuole persone capaci oppure giusto chi avalla senza aprire bocca le decisioni di altri”. Un monito dei due rivolto in particolare ai vertici della Fondazione, ma in particolare all’attuale schema governativo.

“Anche se non facciamo parte di nessun partito, non vogliamo essere messi in un cantuccio, noi abbiamo un preciso mandato elettorale che ci lega al programma votato dai nostri elettori, per questo noi siamo e saremo in prima linea per portare avanti questo e niente altro che possano favorire altre realtà fuori dallo schema de Centrodestra e dal nostro elettorato”. E per chiudere “voglio comunque sottolineare che, visto quanto da noi affermato in questi giorni ed emerso dalla nota della Fondazione, sono aperta ad un confronto col presidente-direttore Delogu, anche adesso”.

Una conferenza stampa a ridosso di ferragosto che non potrà non avere riflessi politici. Del resto, è inutile nasconderlo, stanno emergendo diverse frizioni anche in altre forze. Questioni sintomatiche e non eccezionali, ma che, per la buona riuscita dell’azione governativa, dovrebbero essere risolte. Visto l’accelerarsi dei tempi causato anche dal Covid 19 probabilmente, come suggerito da qualcuno, sarebbe meglio azzerare tutto e ripartire forti da un mandato elettorale mai così chiaro, solo un anno fa, a favore del Centrodestra Sardista e del Sindaco Conoci.

Nella foto Giovanni Monti e Monica Pulina