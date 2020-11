Ecocentro in agro, ok variante: progetto avanza

ALGHERO – “Continua l’iter per la realizzazione del terzo ecocentro per la città di Alghero da realizzarsi a Santa Maria la Palma. Nella seduta odierna (ieri ndr) è stata approvata in commissione urbanistica, anche con il voto del centro sinistra, la variante al piano regolatore necessaria per avere tutte le autorizzazioni per la realizzazione del nuovo ecocentro”. Cosi i consiglieri comunali di Centrosinistra che intervengono, come sempre, senza perdere tempo, sui lavori delle commissioni e in generale del Consiglio.

“L’opera verrà realizzata grazie ad un finanziamento regionale, richiesto ed ottenuto nel 2015 dall’Amministrazione Bruno, per un importo di €133.004,40. Nel 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale è stata acquisita l’area al prezzo simbolico di 1 euro e nell’aprile del 2019 la giunta Bruno ha approvato il piano di fattibilità tecnico economica. Le progettualità messe in campo nella precedente consiliatura sono numerose e l’attuale amministrazione ha buona parte del lavoro fatto per portarle avanti in continuità amministrativa”.

“Considerato che in questo anno e mezzo di amministrazione Conoci non si è messa in campo nessuna nuova progettualità, l’auspicio è che il centrodestra si dia, dunque, da fare almeno sulle progettualità già in essere grazie alla precedente amministrazione di centrosinistra. Se questo avverrà, noi, come abbiamo fatto oggi, non faremo mancare il nostro voto.”