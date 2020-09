Diluvio su Alghero, soliti annosi problemi

ALGHERO – Piove, molto, e Alghero s’allaga. Un refrain che dura oramai da tempo, quasi, immemore. Certo le scariche d’acqua sono sempre più potenti e arginarle è sempre più difficile, d’altra parte si tratta di un problema che, in un modo o nell’altro, dovrà trovare (almeno in alcune porzioni della città) una definitiva soluzione. Le immagini che ci inviano i lettori sono piuttosto eloquenti. A partire dalla solita Passeggiata Barcellona per passare a diverse vie del centro fino all’ingresso dell’ospedale Marino e pure l’accesso principale della stazione dei treni che, anche per evidenti necessità legate ai servizi sanitari, non può che soffrire maggiormente questa situazione che si riverbera sul personale e cittadini.

Nessuno, anche in questo caso ha la “bacchetta magica”, però non può essere impossibile creare delle alternative alle acque bianche quando arriva il maltempo. Condizioni che, come già emerso da precedente comunicazione, impediscono anche la realizzazione di concerti, spettacoli e manifestazioni culturali in generale. Altra mancanza che, come evidenziato da anni, potrebbe essere sanata (almeno in parte) col posizionamento di una tensostruttura da mantenere operativa almeno nei mesi freddi. Per una città che vive anche di eventi avere una luogo che possa contenere 1000/2000m persone è più che essenziale.

Senza considerare il caos nella viabilità che si crea in centro acuito dalla pioggia, anche per l’altro atavico problema (tra i più discussi di questi mesi): l’assenza di parcheggi. Piccole grandi cose che possono migliorare in maniera notevole la vivibilità e accoglienza ad Alghero. Azioni, tra le tante che sono in agenda, da parte dell’Amministrazione del Sindaco Conocin, come indicato più volte dagli assessori Montis e Piras, che dovranno trovare realizzazione, si presume, a breve e medio termine.

Nella foto principale l’ingresso del Marino questa mattina