Crisi Ansa, solidarietà dal Centrosinistra

ALGHERO – I gruppi di minoranza in Consiglio Comunale esprimono la più forte solidarietà nei confronti dei giornalisti dell’Ansa. “Riteniamo che ogni assemblea democratica, compreso il Consiglio Comunale di Alghero debba esprimersi per chiedere a Governo e Regione di impedire che si metta a rischio uno dei principali pilastri del sistema informativo nazionale”. Cosi i gruppi consiliari di Centrosinistra riguardo l’ennesima crisi e vertenza del territorio in questo caso riguardante l’importante realtà, anche locale, rappresentata dall’agenzia Ansa a cui va la solidarietà anche della testata giornalistica Algheronews.

“Vi è seria preoccupazione per la situazione dell’informazione e in particolare per quella dell’Ansa, la principale agenzia giornalistica italiana. Le misure avanzate dall’azienda infatti comprometterebbero gravemente la capacità di assicurare un notiziario qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del Paese in un momento in cui il ruolo dell’informazione è quanto mai essenziale. Crediamo sia piuttosto da valorizzare il lavoro della redazione, che ha operato in smart working in assenza di dotazioni tecnologiche adeguate, con un ruolo fondamentale da tutti ritenuto indispensabile nella lotta alle fake news”.

“Non si possono scaricare gli effetti della crisi sui redattori, sui collaboratori e sui giornalisti precari. Chiediamo pertanto che anche il Sindaco di Alghero faccia sentire la propria voce”.

S.I.