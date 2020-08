Consigliere Regionale Lai in isolamento precauzionale

CAGLIARI – Il consigliere regionale e sindaco di Escolca, Eugenio Lai, ha deciso insieme alla sua famiglia di mettersi da ieri sera in isolamento domiciliare precauzionale in attesa di fare il tampone. Ad annunciarlo è il diretto interessato sul proprio profilo Facebook. “L’abbiamo deciso dopo aver contattato il medico di base – spiega – perché una coppia di amici con cui siamo venuti a contatto dieci giorni fa ci ha comunicato di essere positiva al Covid-19”. Lai riferisce anche di una dipendente comunale in attesa dell’esito del tampone e chiede ai suoi concittadini “di allentare i contatti, di praticare il distanziamento sociale e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, rivolgendosi all’Usca di riferimento o al medico di base in caso di sintomi”.



Il consigliere regionale e amministratore locale spiega di aver voluto rendere pubblici i fatti “non per creare allarmismi, ma per senso di responsabilità e serietà, anche per il ruolo che ricopro”. Per lo stesso motivo “ho già annullato gli appuntamenti programmati per i prossimi giorni”. Per fugare timori e ansie sproporzionate rispetto alla situazione, Lai annuncia che “al momento a Escolca non risultano positivi”