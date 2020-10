Centrosinistra: Montis sia umile, città sporca

ALGHERO – “Rileggendo la replica (o le scuse…) dell’assessore all’ambiente Montis, davanti ad una sacrosanta e necessaria critica non solo delle forze di opposizione, ma dell’intera città, che si vede letteralmente sommersa dai rifiuti in ogni dove, si intravedono una scarsa predisposizione al dialogo e una bassa dose di umiltà, condensate in un comunicato di auto celebrazione di se stesso, che rischia di sfociare nel ridicolo”. Contro replica da parte del Centrosinistra da parte dei consiglieri comunali di Centrosinistra sul tema dell’igiene urbana.

“Piuttosto è vero che in un anno e mezzo l’assessore ha sicuramente preso il piglio del politico consumato, cercando di scaricare le proprie responsabilità a volte sul clima nefasto, a volte sugli indisciplinati turisti (ma oggi non ci sono), a volte sui cittadini birichini. Questa volta, invece, è il turno dei dipendenti Ciclat (e del loro modo di operare) a suo dire non sufficientemente attaccati al proprio lavoro e alla propria città. Mai e poi mai, invece, l’infallibile assessore viene sfiorato dall’idea che forse in quest’anno e mezzo qualche sua scelta politica abbia creato il caos nel servizio di raccolta o meglio di disservizio continuo e costante, che oramai abbraccia non solo l’agro ma l’intera città, senza risparmiare il centro storico”.

“Assessore rifletta, mentre il servizio di pulizia della città sprofonda, lei si produce in un comunicato in cui si autoelogia. Ora piuttosto sarebbero necessari sacrificio, lavoro e tanta determinazione e non sterile autoreferenzialismo. In definitiva crediamo che in questo momento per migliorare il servizio di nettezza urbana serva assolutamente un bel bagno di umiltà, dote che in lei manca e che la città e i suoi cittadini si aspettano. Altro che dare le colpe agli altri!“