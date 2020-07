Centro Studi aperto a tutti e per il Territorio

ALGHERO – “Neanche nati e già nascono le prime illazioni sul nostro presunto posizionamento politico; si rende quindi necessario, da subito, specificare, con forza, che il Centro Studi, come si evince con chiarezza dal manifesto programmatico (che ripubblichiamo), è apartitico e aconfessionale, non esercita attività politica, non ricerca alcuna alleanza politica e, soprattutto, non ha alcun “padrino politico””, cosi dal Centro Studi Sardegna Nord Ovest.

“Siamo assolutamente trasversali, siamo professionisti ed imprenditori di vari ambiti e perseguiamo finalità di Studio e progettualità per la crescita del territorio; ciò con il proposito di propiziare insediamenti produttivi, circolazione di studi, idee e proposte utili alla crescita del comprensorio”.

“Quanto alle persone, componenti il Centro Studi, pur nella diversificazione dei ruoli operativi, siamo, in sostanza, tutti “coordinatori”, aperti ai contributi (anche esterni) mirati alla crescita ed all’innovazione; siamo un gruppo senza gerarchie, basato su “pianta” orizzontale senza sterili ed improduttivi personalismi. Cogliamo l’occasione per ricordare l’incontro di presentazione di domani dalle 18.30 a Villa Mosca ad Alghero”, chiudono dal Centro Studi Sardegna Nord Ovest.