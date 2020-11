Carovana del sorriso, Pulina vice-presidente

ALGHERO – Il 31 10 si è tenuta in remoto causa covid l’assemblea straordinaria per la revisione dello statuto trasformando così il sodalizio da onlus a odv organizzazione di volontariato nonché ente di terzo settore. Il nuovo statuto ha portato altresi il rinnovo delle cariche tra queste oltre la riconferma del Presidente uscente l’Algherese di adozione (così ama definirsi lo stesso) Beppe Mambretti mentre uno dei due suoi vice è Monica Pulina eletta anch’essa all’unanimità. ”Sono onorato di avere al mio fianco Monica Pulina in un momento difficile sia per l’associazione che vive di riflesso il momento socio economico di attualità non solo nei paesi del terzo mondo. Nel suo anno in associazione Monica ha dato modo di grande capacità Organizzativa e dimostrazione di grande generosità e la sua Vice Presidenza sarà sicuramente un grande contributo a la carovana del sorriso odv e al suo futuro” questo è stato il commento del Presidente rieletto che ha rinnovato l’incarico operativo alla stessa di responsabile del gruppo Sardegna e del progetto della Rossana’ pre-school Masai l’asilo con 90 bambini nella steppa di Tanzania.