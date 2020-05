Carovana del Sorriso, 1500 mascherine

ALGHERO – Continua ad esprimersi la grande solidarietà algherese. Cittadini, associazioni, imprese, i gesti si susseguono senza sosta. Altre donazioni, questa volta con un concreto atto di solidarietà della Carovana del Sorriso che porta ad Alghero una dotazione di mascherine per gli ospedali Civile e Marino e per il centro Anziani. Circa 1.500 euro i fondi raccolti e destinati all’acquisto dei dispositivi che i volontari dell’Associazione hanno distribuito la scorsa settimana nei presidi sanitari. Grazie alla referente in Sardegna, Monica Pulina, l’operazione “sorriso” si concretizza anche nella nostra città, dopo le meritorie iniziative attuate recentemente a favore di bambini della Tanzania. Un bel gesto che rappresenta splendidamente il grande cuore della Onlus. “Un sincero ringraziamento a tutti i volontari della Carovana del Sorriso – commenta il Sindaco Mario Conoci – che in questo momento di difficoltà hanno saputo mostrare un grande senso di solidarietà”.

Nella foto la Pulina nella missione in Africa

S.I.