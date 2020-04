Campus allenta: via libera alle famiglie in campagna

ALGHERO – Questa mattina il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato una nuova ordinanza con la quale si specifica, tra l’altro, che possono aprire nel territorio comunale i negozi di carta, cartone, articoli di cartoleria; di libri e di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali. L’ordinanza sancisce anche la possibilità, per nuclei familiari, di spostarsi in terreni per la loro conduzione hobbistica, questo anche per ridurre gli assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone non conviventi. Infine si precisa che gli spostamenti individuali, in auto o a piedi, dei soggetti adulti è consentita anche con la presenza di figli minori. A questo link è possibile scaricare il testo integrale per un’approfondita lettura. www.comune.sassari.it/comune/sindaco/ordinanze/2020/27_2020.pdf

Nella foto il sindaco di Sassari Nanni Campus

S.I.