Autunno di voto, anche Alghero per il Senato

ALGHERO – Come anticipato, il clima elettorale ritorna ad essere non più così lontano. Infatti, dopo passato il periodo pandemico, ci saranno un autunno di elezioni. Ma proprio sempre per agire in massima prudenza si sta pensando ad una due giorno di voto. Il Governo propone (e sarà quasi sicuramente così) il 20 e 21 settembre, ma in questo modo si andrebbe ancora di più ad incidere sul già disastrato sistema turistico.

Per questo le Regioni, in maniera più intelligente, propongono che le date vengano spostate a ottobre. La discussione è in atto. Di sicuro entro quella finestra temporale anche in Sardegna si voterà per le Comunali. Spiccano Quartu Sant’Elena, Porto Torres e Ittiri, per quanto riguarda questo territorio. Inoltre è quasi certo che nelle stesse consultazioni, nel Nord Sardegna, Alghero compresa, si voterà per il posto in Senato (le cosi dette “supplettive”) lasciato dall’esponente di 5 Stelle scomparsa prematuramente. Un accorpamento utile a tagliare le spese ed evitare nuovi assembramenti.

Diversi i nomi in lizza: per i 5 stelle si parla dei sindaco di Porto Torres Wheeler (5 Stelle), mentre per il Centrosinistra ci sarebbero in pole Gianfranco Ganau (Pd) e Mario Bruno (Pd), mentre per il Centrodestra si fanno i nomi di Dario Giagoni (Lega), Piero Maieli (Psd’Az), Pietro Fois (Riformatori, attuale commissario della Provincia di Sassari). Queste consultazioni, ovviamente, riguarderanno anche Alghero che contribuirà dunque all’elezione di un senatore in base alle varie candidature. Mentre le elezioni provinciali saranno a maggio del 2021.

S.I.