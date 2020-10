Alghero, 45 positivi: mantenere precauzioni

ALGHERO – Aggiornamento dati odierno dell’ Ats comunica che ad Alghero sono 45 i positivi al Covid ( dei quali 2 ricoverati) e 49 i soggetti sottoposti a sorveglianza attiva. Un aumento che porta ad una percentuale dello 0,1 % dei positivi in città, una percentuale che sebbene dentro limiti “accettabili” ci dice che sono dati che devono far riflettere. “Analizzando il dato, infatti, i positivi sono concentrati in 10 nuclei familiari che racchiudono complessivamente 24 persone” commenta il Sindaco Mario Conoci.

“Questo significa che la trasmissione del virus probabilmente può avvenire nel luogo che riteniamo più sicuro, ovvero la casa. Ciò ci deve far riflettere su fatto che la sicurezza non dipende dal luogo in cui ci troviamo ma dalle precauzioni che prendiamo. Anche nel luogo più sicuro, a casa, dobbiamo tenere presenti le regole che funzionano all’esterno di essa. Dobbiamo prendere atto che anche nelle mura domestiche il virus può circolare. Responsabilità sempre, quindi. In questi giorni sono stati fatti tantissimi tamponi e test sierologici nel mondo scolastico. Sono andati molto bene: su circa circa 800, nessuno è risultato positivo nemmeno alla verifica successiva. E un dato che ci deve incoraggiare, ma a maggior ragione dobbiamo essere coscienti che il virus può circolare ovunque. La responsabilità di tutti noi deve essere il migliore antidoto contro il virus. Alghero anche con questo aumento si dimostra ancora una volta una una realtà dove esiste una circolazione del virus sicuramente inferiore rispetto alle realtà vicine, ma il dato è un indicatore che ci deve indurre a comportamenti responsabili ovunque noi ci troviamo”.