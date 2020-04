4 Corsie, il Governo ascolti istanze dei sardi

ALGHERO – “Continuiamo a perseguire la strada della difesa della volontà di un intero territorio e confidiamo che venga recepita dal Governo che, anche alla luce della attuale crisi economica, superi vincoli assurdi che bloccano un strada essenziale e con essa oltre 130 milioni di euro”. Il Sindaco di Alghero Mario Conoci commenta così la decisione del Tar Sardegna, che in attesa che si concluda il procedimento al Cipe, ha deciso di fissare per il 16 settembre l’udienza di pronunciamento nel merito per il completamento della 4 corsie Sassari-Alghero.

“Il primo lotto della Alghero – Sassari è fondamentale e continuiamo a ritenere che il Governo debba prendere in considerazione gli interessi della collettività. Il momento è decisivo, la ripresa economica non può correlarsi ai tempi della burocrazia pre-emergenza. Cio che interessa ora non è la sospensiva ma la decisione finale. Ma nel frattempo è necessario continuare sulla strada maestra che vede il territorio unito nel chiedere al Governo il pronunciamento che tutti ci attendiamo”.